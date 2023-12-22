  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 6:58
63
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Киеве заявили о нежелании приглашать РФ на саммит по мирному урегулированию

0 0

Владимир Зеленский объяснил, когда Украина переговорит с РФ по поводу мирного урегулирования кризиса в регионе.

Киевский режим не считает нужным приглашать делегатов из Москвы на саммит по обсуждению предложенной лидером Владимиром Зеленским так называемой формулы мира. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции после  рабочих переговоров в Стамбуле с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом сделал украинский президент. Его коллега ранее подтвердил готовность Анкары организовать и провести мирный саммит между Украиной и Россией.

Что касается саммита, то мы не видим на нем представителей российской стороны.

Владимир Зеленский, президент Украины

Владимир Зеленский считает, что Россию следует звать только на завершающем этапе мероприятия и исключительно в том случае, если страна примет план, разработанный приглашенными Украиной странами. В январе 2024 года глава Украины просил Швейцарию организовать мирную конференцию высокого уровня по упомянутой формуле. В городе Берн власти положительно отреагировали на эту просьбу, но добавили, что в дискуссию о мирном урегулировании необходимо включить РФ.

Зеленский анонсировал кадровые перестановки в силах обороны Украины.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: владимир зеленский, формула мира
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии