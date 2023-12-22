В Киеве заявили, что пока не полностью готовы принять F-16

Юрий Игнат считает, что армия не готова принять самолеты натовского образца.

Советник командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что международные партнеры готовы передать киевскому режиму истребители F-16 американского производства, но для их приема и боевого применения в стране еще не все готово. Речь идет о подготовке летчиков и инженеров, необходимой инфраструктуры. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в эфире местного телевизионного марафона.

Многоцелевые самолеты - это авиационные комплексы. Нужно комплексно подходить к решению об их размещении на Украине, взятии на вооружение и боевом применения... Передать, чтобы они просто находились у нас территориально, это не тот вариант. Юрий Игнат, эксперт Украины

В Киеве признали, что не смогут сбивать все российские ракеты.

Фото и видео: YouTube / TCH