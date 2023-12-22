В Киеве признали, что не смогут сбивать все российские ракеты

Юрий Игнат оценил шансы ВСУ бить по российским установкам.

Представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат признал, что Киеву не хватит никаких средств сбивать все российские ракеты. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местного телевизионного марафона. Он выступил с предложением к армии наносить удары по пусковым установкам противника.

Понятно, что сбивать тысячи ракет, которые имеет Россия сейчас на складах, у нас не хватит никаких средств. Юрий Игнат, сотрудник ВВС Украины

Напомним, что ранее Юрий Игнат упоминал о том, что Украина испытывает острую нехватку управляемых зенитных ракет. Эксперт добавил, что ВСУ не могут полностью закрыть небо системами противовоздушной обороны собственные города, а объекты и отдельные направления защищают локально.

"Не можем". Киев сделал неожиданное заявление после российских ударов.

Фото и видео: YouTube / ТСН