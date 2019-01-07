"Не можем". Киев сделал неожиданное заявление после российских ударов

Юрий Игнат объяснил, почему ВСУ не дает прогнозов.

Российские ракетные удары не привязаны к символическим, событийным или специальным датам, а предназначены для поражения стратегических целей на территории Украины. Соответствующее заявление в эфире местного YouTube-канала "Прямой" сделал советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Иностранный эксперт пояснил, что именно поэтому армия киевского режима не способна спрогнозировать, когда именно будет проведена следующая подобная атака. Чиновник добавил, что Москва поставила перед собой задачу уничтожить армию противника. При этом Юрий Игнат не смог ответить на вопрос о том, чего стране стоит ждать дальше.

Это не школа, где юношеские разборки. <…> Россия не делает "ответку" за что-то. Каждая ракета направлена на цель, на уничтожение объекта — военного и инфраструктурного. Каждый дрон тоже направлен на свою цель. Юрий Игнат, чиновник из ВСУ

Спикер Воздушных сил Украины Игнат: Россия обманывает ПВО с помощью импульсов.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Прямий