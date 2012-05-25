Спикер Воздушных сил Украины Игнат: Россия обманывает ПВО с помощью импульсов

Юрий Игнат оценил работу "Кинжалов" и РЭБ.

Российские Вооруженные силы используют электромагнитные импульсы для имитации пуска ракет и обмана противовоздушной системы киевского режима. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала NTA сделал советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Эксперт пояснил, что ВС РФ применяют как реальные ракеты, так и фальшивые цели.

Это то, что называется работой средствами РЭБ противника, они делают такие постановки преград, то есть электромагнитные импульсы, которые наши радиолокационные системы видят как цели, похожи на "Кинжал" по параметрам полета. То есть по скорости и так далее. Юрий Игнат, военнослужащий ВСУ

Напомним, что ракетные удары по украинской инфраструктуре российские войска начали наносить с 10 октября 2022 года. Это произошло через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Кремля и министерства по обороне РФ, стоят украинские спецслужбы.

В Киеве заявили, что некоторые пилоты уже учатся летать на F-16.

Фото и видео: YouTube / ГОВОРИТЬ ВЕЛИКИЙ ЛЬВІВ