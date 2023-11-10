В Киеве заявили, что некоторые пилоты уже учатся летать на F-16

Юрий Игнат оценил мероприятия по обучению украинских пилотов.

Советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что обучение пилотов киевского режима на истребителях F-16 американского производства идет по плану, некоторые летчики уже проходят подготовку в небе в сопровождении зарубежных инструкторов. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местного YouTube-канала Новини.LIVE.

Обучение продвигается согласно плану, процесс пошел... Партнеры не слишком хотят детализировать процесс прохождения обучения. Отдельные пилоты уже проходят подготовку в небе с инструкторами на боевых самолетах. Поэтому все идет по плану. Юрий Игнат, сотрудник ВС Украины

Напомним, что Нидерланды отправляют седьмого ноября пять собственныхF-16 в Румынию для обучения украинских пилотов. Такими сведениями со СМИ поделилась министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

В Киеве надеются в ближайшее время получить еще одну установку Patriot.

Фото и видео: YouTube / Новини. LIVE