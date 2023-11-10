В Киеве надеются в ближайшее время получить еще одну установку Patriot

Юрий Игнат рассказал о военной помощи от Германии.

Киевский режим рассчитывает в ближайшее время получить еще одну, третью установку противовоздушной обороны Patriot американского производства. Соответствующее заявление сделал представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Чиновник выступил в эфире местного YouTube-канала Новини.LIVE.

У нас есть два дивизиона Patriot на боевом дежурстве, сейчас было объявлено, что Германия будет передавать еще один комплекс, поэтому Patriot много не бывает. Юрий Игнат, сотрудник ВС Украины

Напомним, что в октябре 2023 года немецкое министерство по обороне заявило общественности о том, что Германия готовит второй зимний пакет военной помощи для армии киевсеого режима на один миллиард евро, в его рамках европейская страна направит дополнительные средства ПВО Patriot, IRIS-T и ЗСУ Gepard.

В ВСУ сообщили, что украинские летчики будут учиться в Дании от четырех до шести месяцев.

Фото и видео: YouTube / Новини. LIVE