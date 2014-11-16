В ВСУ сообщили, что украинские летчики будут учиться в Дании от четырех до шести месяцев

Юрий Игнат рассказал о ситуации с обучением украинских пилотов на Западе.

Украинские военные летчики будут учиться управлять истребителями F-16 в Дании от четырех до шести месяцев, а в Великобритании срок обучения займет один-два года. Соответствующей информацией в эфире местного телемарафона сделал представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Чиновник пояснил, что разница в сроках объясняется тем, что на территорию Данию поехали опытные летчики, а в Великобританию - недавние выпускники из летного училища. При этом эксперт добавил, что опыт пилоты имеют только на бортах советского производства, а теперь они будут переучиваться на западную технику. Он полагает, что сроки подготовки могут быть разные, так как у каждого будет фиксироваться индивидуальная тренировка.

Великобритания уже обучает наших недавних выпускников, 2023 года, там будет базовая подготовка...Но тут речь идет не о месяцах, а о годах, потому что год-два программа будет занимать в любом случае. Юрий Игнат, представитель ВС Украины

В ВВС Украины признали, что не получат F-16 в этом году.

Фото и видео: YouTube / ТСН