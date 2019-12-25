Политолог оценил изменения в балансе сил между Восточной и Западной Европой.

В Киеве заявили, что Германию и Францию напугала военная мощь Украины. Об этом в эфире местного телеканала "Украина-24" рассказал политолог Вадим Карасев. По мнению гостя программы, Берлин и Париж не могут допустить членства Украины в Евросоюзе и НАТО, так как это будет грозить возможным доминированием Востока европейского региона над Западом. Эксперт пояснил, что это изменит баланс сил в мире.

Если Украина будет членом НАТО, ЕС, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, она будет доминирующей над так называемой коренной Европой. Вадим Карасев, украинский политолог

Специалист уточнил, что Киев обладает большой территорией, с большим количеством местного населения. При этом на фоне балтийских стран или Балкан у государства есть военная мощь. Карасев полагает, что если Украина вступит в НАТО и ЕС, то проатлантический фланг Европы станет антинемецким, так как у Берлина фиксируются сложности с Польшей, Балтикой.

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