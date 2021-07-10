Политолог рассказал о "зерновом проклятии" Украины

Эксперт оценил риски, вызванные новыми реформами.

Политолог Вадим Карасев рассказал о "зерновом проклятии" Украины. Об этом специалист сообщил зрителям телеканала "Наш". Эксперт прокомментировал открытие рынка земли. Он уверен, что это приведет к сокращению числа граждан в стране, а тренд к этому виден уже сейчас.

Если мы деиндустриализируемся, то нам не нужны заводы большие, самолетостроение, авиастроение. Машиностроение уже почти загнулось, мы его довели до ручки, автомобилестроение мы уже убили окончательно. Значит уже не надо столько рабочей силы, не надо 40 миллионов. Вадим Карасев, политолог

Эксперт заметил, что негативные последствия в стране также имеет реформа образования. Из-за этого закона сокращается число вузов, что приводит к нехватке специалистов. В вопросе сельского хозяйства вопрос вызывает зерновое хозяйство. Проблемой для Украины является поставки ресурсов на рынок.

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Видео: YouTube / НАШ