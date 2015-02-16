"Достойные условия". В Киеве неожиданно высказались о переговорах с Россией

Вадим Карасев призвал Киев задуматься о диалоге с Москвой.

Правительству киевского режима требуется как можно скорее приступить к мирным переговорам с Москвой, поскольку дальнейшее промедление может привести к национальной катастрофе. Соответствующее заявление сделал украинский политолог Вадим Карасев в интервью местному YouTube-каналу Politeka.

Если сейчас не будет хороший старт по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине – это угрожает национальной катастрофой. Но если мы сейчас пропустим этот период, то не сможем уберечь себя от дальнейшего разрушения страны. Вадим Карасев, эксперт

По словам иностранного политолога, на сегодняшний день украинские власти лишились примерно трети населения страны, включая тех граждан, которые покинули территорию. Также страна потеряла пятую часть земли и сейчас находится в состоянии тяжелого кризиса в сферах инфраструктуры, экономической системы и демографии.

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Фото и видео: YouTube / Politeka Online