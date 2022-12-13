В Киеве утверждают, что в рамках контрнаступления уже идут "отдельные операции"

Михаил Подоляк рассказал о военной поддержке Киева Западом.

Советник руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины началось несколько дней назад. Соответствующее заявление иностранный эксперт сделал в эфире итальянского телеканала Rai. Также гость программы затронул в своей речи вопрос предоставления коллективным Западом военной помощи киевскому режиму. Он повторил утверждения украинских властей о том , что оружие и боеприпасы будут использоваться только на тех территориях, которые страна продолжает считать своими.

Контрнаступление идет уже несколько дней, растянута на 1,5 тысяч км вдоль границы, но отдельные операции уже начаты... Михаил Подоляк, советник Зеленского

Говоря о возможной передаче ВСУ американских истребителей F-16, Михаил Подоляк рассказал журналистам, что боевая авиация необходима для того, чтобы перекрыть воздушное пространство.

Подоляк: Украина будет единственным гарантом для всей Европы.

Фото и видео: Rai