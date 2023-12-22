В Киеве снесли часовню Десятинного монастыря УПЦ

Чудотворная икона Божией Матери "Владимирская-Десятинная" осталась в целости.

Владимиро-Ольгинскую часовню при Десятинном монастыре канонической Украинской православной церкви снесли в Киеве. Соответствующее заявление сделали представители религиозного объекта в собственном Telegram-канале. Священнослужители пояснили в четверг, около полуночи в социальных сетях написали о том, что часовню оцепила местные полицейские и военнослужащие. На локации также работала специальная техника.

Храма, который освящали Блаженнейший митрополит Владимир и Блаженнейший митрополит Онуфрий, больше не существует. Было много встроенных бронзовых икон, росписи на стенах — что с ними, мы не знаем, судя по видео — все в грузовиках сообщение от представителей

В монастыре уточнили, что чудотворная икона Божией Матери "Владимирская-Десятинная" цела. В декабре прошлого года Синод УПЦ утвердил текст службы в честь этой иконы.

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Фото и видео: Telegram / Десятинний Монастир