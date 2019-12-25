Политолог рассказал, что изменится после парламентских выборов в ФРГ.

В Киеве рассказали, как Запад "откровенно кинул" Украину. Об этом в эфире местного телеканала "НАШ" сообщил политический эксперт Тарас Загородный. По мнению гостя программы, Германия и Европейский союз в целом игнорируют национальные интересы Украины в пользу собственных целей.

Мы должны понимать одно: скорее всего, ничего не поменяется в Германии. Поэтому все надежды, что выиграют "Зеленые", которые остановят "Северный поток — 2" или что-то другое, они на самом деле не оправдались, они уже определились. Тарас Загородный, эксперт

Специалист объяснил, что Берлин уже начал курс на улучшение отношений с Москвой. Загородний призвал Киев сделать вывод о том, что рассказы о европейских ценностях на самом деле является "туфтой". Эксперт надеется, что Украина и ЕС перейдут к прагматичным и трезвым отношениям. Киеву следует давить на партнеров в экономическом плане, так как сейчас ситуация выглядит со стороны как "метрополия-колония".

Себе они берут дешевый российский газ, для снижения цен у своей промышленности, а нам говорят: а вы себе забирайте водород, для которого нет инфраструктуры, никакой техники. Тарас Загородний, эксперт

Украине предрекли проблемы из-за санкций против "Спортмастера".

Фото: Pixabay.com