В Киеве раскрыли мечту "Газпрома", которая спасет Украину

Для отопительного сезона стране не хватает четыре миллиарда кубометров газа.

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что что декарбонизация Европы будет выгодна как российской транснациональной энергетической компании "Газпром", так и Украине. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Украина 24".

По словам Мураева, мощность газотранспортной системы Украины составляет 145 миллиардов кубометров голубого топлива, в то время как суммарная мощность обходящих территорию государства газопроводов, построенных за последние два десятилетия – 180 миллиардов кубометров в год.

Если посмотреть на потребление ЕС газа, то можно сказать, что это то количество, которое потребляла Европа последние годы. Я не знаю, у кого там страшный сон - декарбонизация, но на самом деле это мечта "Газпрома" и надежда Украины. Евгений Мураев, экс-депутат Рады

По его мнению, это может означать, что страны Европейского союза будут отказываться от угля и потреблять газ, благодаря чему у Украины может "появиться будущее". Мураев считает, нынешняя ситуация с дефицитом энергоресурсов на Украине является катастрофической, так как стране не хватает для отопительного сезона четыре миллиарда кубометром газа.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак назвал "хайпом" призывы политиков ЕС отказаться от газа.

Видео: Youtube / Украина 24