Вице-премьер РФ назвал причину энергокризиса в Европе.

Российский вице-премьер Александр Новак назвал "хайпом" призывы политиков ЕС отказаться от газа. Такое заявление чиновник сделал в эфире программы "Вести в субботу" для телеканала "Россия-1". Специалист дал интервью журналисту Сергею Брилеву. Он уточнил, что связывает странное поведение некоторых европейских коллег с нежеланием признать те ошибки, которые были ими допущены. Именно они привели регион к энергетическому кризису.

Политики могут говорить что угодно, но экономика потом все равно вылезает. Например, как это случилось в этом году на газовом рынке Европы. Вот те "хайпы", которые мы на сегодняшний день мы видим. Да, политики не хотят принимать там своих ошибок. Александр Новак, вице-премьер РФ

Эксперт напомнил о том, что европейский кризис в сфере энергетики повторится, если не будут предприняты необходимые меры реагирования. В частности, сейчас газовые хранилища ЕС не имеют порядка 25 млрд кубометров газа. Новак призвал Европу что-то сделать с нехваткой ресурсов. При этом Россия продолжает в полном объеме выполнять обязательства по поставкам газа в соответствии с подписанными контрактами. Москва также увеличила на 15% объемы поставок на мировые рынки.

Новак не исключает, что к концу 2021 года цена на нефть может вырасти до 100 долларов за баррель.

Фото: YouTube / Россия-1