Новак не исключает, что к концу 2021 года цена на нефть может вырасти до 100 долларов за баррель

Вашингтон не обращался к Москве с просьбой о стабилизации цен.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что к концу 2021 года цена на нефть может вырасти до 100 долларов за баррель на мировом рынке. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Мы не можем сейчас обсуждать какие-либо сценарии с учетом ситуации на энергетическом рынке. Александр Новак, вице-премьер России

Новак сказал, что год назад еще никто не мог ожидать, что цены на газ вырастут до 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. По его словам, "волатильность цен на газ не может быть такой же, как и на нефть", потому что у стран ОПЕК+ есть инструменты, которые позволяют сдерживать рост.

При этом вице-премьер отметил, что Вашингтон не обращался к Москве с просьбой о стабилизации цен.

Ранее Александр Новак заявил, что нет связи между "Северным потоком - 2" и газовым кризисом в Европе.

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