Новак заявил, что нет связи между "Северным потоком - 2" и газовым кризисом в Европе

Все дело в отсутствии долгосрочных контрактов.

Вице-премьер России Александр Новак рассказал Business FM, что причиной проблем на газовом рынке Европы стало отсутствие долгосрочных контрактов. Он отметил, что "Северный поток-2" здесь ни при чем.

По словам Новака, Россия исполняет контракты в полном объеме, подтверждают это и западные партнеры.

Будут дополнительные заявки и увеличение объемов, значит, будут рассмотрены и увеличены объемы, исходя из возможностей, исходя из дополнительных инвестиций, которые нужны для расширения мощностей, и так далее. Александр Новак, вице-премьер России

Новак также сказал, что уже были получены все необходимые сертификации. Он отметил, что сейчас в Европе нет дефицита газа. По мнению вице-премьера, что причиной сложившейся ситуации на рынке стало в том числе отсутствие регулирования, он привел в пример рынок нефти, которые "таргетируется" со стороны ОПЕК. Еще одной причиной, по его словам, стала политика стран Европы, при которой долгосрочнеы контракты сокращались, а ставки делались на спотовые.

Фото: kremlin.ru