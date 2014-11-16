Новак: Россия в 2023 году произведет примерно 30 млн тонн СПГ

Вице-премьер РФ рассказал о развитии доли СПГ страны на геополитической арене.

Москва ставит перед собой задачу занять долю в 20% в мировом производстве сжиженного природного газа в этом году произведет примерно 30 миллионов тонн СПГ, заявил вице-премьер Александр Новак. Такое заявление в ходе выступления на просветительском марафоне всероссийского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия" в Москве сделал заместитель председателя российского правительства Александр Новак. Чиновник заметил, что сейчас доля производства в РФ по СПГ составляет около восьми процентов.

Мы планируем выйти к 2030 году на уровень производства СПГ порядка 100 млн тонн, а в этом году, для сравнения, это 30 млн тонн. Александр Новак, вице-премьер РФ

Напомним, что в соответствии со статистикой профильного ведомства, отечественное производство СПГ в январе - сентябре 2023 года составило 23,6 порядка млн тонн. Этот показатель 4,4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. В сентябре текущего года производство СПГ составило 2,7 млн тонн, что на 3,2% больше, чем в сентябре 2022 года, а также на 24% выше, чем в августе 2023 года.

Новак: потенциал добычи нефти у РФ гораздо выше уровня в 527 млн тонн в год.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"