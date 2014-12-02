Новак: потенциал добычи нефти у РФ гораздо выше уровня в 527 млн тонн в год

Вице-премьер России оценил темпы импортозамещения в стране.

Москва обладает потенциалом ежегодной добычи нефти гораздо выше ожидающегося в текущем году объема в 527 миллионов тонн. Соответствущее заявление российский вице-премьер Александр Новак сделал в ходе выступления на Российской энергетической неделе (РЭН). Чиновник заметил, что в 2022 году речь шла о показателе в 535 миллионов тонн - на 2 процента больше.

Это сокращение на 8 млн тонн, незначительное, примерно 1,5%, связано только с нашим взаимодействием в рамках ОПЕК+ для балансировки рынка. В принципе, потенциал у нас гораздо больше. Есть свободные мощности, есть российские технологии. Алексанр Новак, вице-премьер РФ

При этом на российском потенциале никак не сказался уход иностранных поставщиков оборудования и технологий. Александр Новак подчеркнул, что в целях достижения технологического суверенитета власти обеспечили отечественным компаниям огромный заказ, триллионы рублей, которые генерирует нефтегазовый комплекс для российской промышленности, науки, вузов. В частности, теперь страна умеет изготавливать то, что раньше покупалось.На текущий момент уровень импортозависимости России несколько лет назад был 60%, а сейчас - всего 30%.

Новак оценил риски для отрасли от конфликта Израиля и Палестины как не очень сильные.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя