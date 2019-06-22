Новак оценил риски для отрасли от конфликта Израиля и Палестины как не очень сильные

Вице-премьер РФ считает, что влияния кризиса между Палестиной и Израилем незначительно на глобальный рынок энергоресурсов.

Глобальный рынок нефти на текущий момент довольно слабо отреагировал на конфликт на Ближнем востоке между Палестиной и Израилем. Соответствущее заявление российский вице-премьер Александр Новак сделал в ходе выступления на Российской энергетической неделе (РЭН). Чиновник добавил, что сложно делать прогнозы относительного того, как изменится стоимость на энергетический ресурс в связи с региональным кризисом.

Сегодняшние цены, которые складываются на мировых нефтяных рынках, это объективная оценка тех рисков, которые мы видим из-за того, как развивается на Ближнем Востоке. Если цены будут выше, то и риски значит буду выше. Пока, наверное, риски не сильные. Александр Новак, вице-премьер РФ

Новак назвал общемировым трендом переход на взаиморасчеты в нацвалютах за энергоресурсы.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя