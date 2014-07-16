Новак назвал общемировым трендом переход на взаиморасчеты в нацвалютах за энергоресурсы

Вице-премьер РФ рассказал о дедолларизации мирового рынка.

Сокращение доли американского доллара и европейской валюты и переход на национальные валюты при взаимных финансовых расчетах в торговле энергоресурсами является общемировым трендом. Соответствущее заявление российский вице-премьер Александр Новак сделал в ходе выступления на Российской энергетической неделе (РЭН). Чиновник заметил, что одним из глобальных изменений остается переход на расчеты в нацвалютах в товарообороте с дружественными странами.

Практически со всеми странами минимизировали торговлю в долларах и евро и перешли на расчеты в рублях или тех валютах, которые являются для наших дружественных стран родными. Александр Новак, вице-премьер РФ

Эксперт полагает, что данный тренд наблюдается не только в России, но и во всем мире. Реь идет о реакции глобального сообщества на американскую деятельность во внешней политике. В частности, эта ситуация привела к дедолларизация мировой экономической системы.

Новак: Россия ожидает рекордного спроса на нефть в этом году.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя