Новак: Россия ожидает рекордного спроса на нефть в этом году

Вице-премьер РФ рассказал о росте потребления энергоресурсов на планете.

Москва ожидает рекордного спроса на нефть в 2023 году. Соответствущее заявление российский вице-премьер Александр Новак сделал в ходе выступления на Российской энергетической неделе (РЭН). Чиновник уточнил, что речь идет об увеличении глобальной потребности на уровне 2,4 млн баррелей в сутки - до рекордного показателя. При этом в дальнейшем также этот спрос вырастет до 116-118 млн б/с к 2023 году.

Наблюдаем рост спроса, в этом году он будет исторически рекордным, если не брать 2020 год в момент восстановления. Мы ожидаем 2,4 млн б/с роста спроса на нефть. По оценкам экспертов, он продолжится. Александ Новак, вице-премьер РФ

Новак: недоинвестирование мировой нефтяной отрасли оценивается в $1 трлн.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя