Новак: недоинвестирование мировой нефтяной отрасли оценивается в $1 трлн

Вице-премьер РФ рассказал о проблемах отрасли.

Мировой энергетике требуется вернуть инвестиции в нефтяную отрасль для стабильного обеспечения углеводородами. Соответствующее заявление российский вице-премьер Александр Новак сделал в ходе выступления на Российской энергетической неделе (РЭН). Чиновник пояснил коллегам, что на сегодняшний день недоинвестирование профильного направления оценивается в один триллион долларов.

Мы уже в течение нескольких лет живем в условиях недоинвестирования мировой глобальной энергетики. И если ранее в нефтяной комплекс инвестировалось $700 млрд в год, то в последние несколько лет инвестиции в отрасль составили $350-400 млрд в год. Александр Новак, вице-премьер РФ

Эксперт добавил, что как минимум в течение нескольких инвестиционных циклов углеводороды будут играть доминирующую роль в энергетическом балансе на планете. Вице-премьер РФ считает, что в целях стабильного обеспечения мировой энергетики и экономики важно сформировать условия для стабильной работы отрасли.

Новак назвал главную задачу ОПЕК+.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя