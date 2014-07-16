Новак назвал главную задачу ОПЕК+

Вице-премьер России оценили стабильность энергетического рынка.

Прогнозировать стоимость нефти - дело неблагодарное, так как мировой рынок сам определяет цены. Поэтому задачей для альянса ОПЕК+ заключается в балансе спроса и предложения. Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24", записанного на полях Российской энергетической недели. Эксперт заметил, что стабильность будет обеспечиваться за счет совместной работы с международными союзниками.

Мы обычно не говорим конкретных цифр, потому что это дело неблагодарное. Есть понимание того, что наша задача не в установлении конкретных цифр, а в балансе и долгосрочном понимании, как будет развиваться рынок. Александр Новак, вице-премьер РФ

Новак: темпы экономического роста в мире ниже, чем ожидалось в начале года.

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