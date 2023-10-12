Россия и Саудовская Аравия обсуждают расширение авиасообщения

Александр Новак оценил взаимодействие с международными союзниками в сфере транспорта.

Москва видит большой интерес как со стороны российских, так и со стороны саудовских компаний к сотрудничеству в разных сферах. В том числе государства обсуждают расширение авиасообщения, транспортных связей, открытие воздушных линий, чтобы самолеты были способны чаще летать между странами.

Я хочу отметить, что мы видим огромный интерес со стороны российских компаний в разных направлениях - это энергетика, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность, и со стороны саудовских компаний в том, чтобы развивать сотрудничество. Есть ниши, которые можно развивать и заполнять. Александр Новак, вице-премьер РФ

Вице-премьер России уточнил, что по итогам семи месяцев товарооборот между Россией и Саудовской Аравией увеличился практически на 20%.

Новак заявил о глобальной трансформации газовой отрасли России.

Новак заявил о глобальной трансформации газовой отрасли России.