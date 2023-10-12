  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:09
53
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Новак заявил о глобальной трансформации газовой отрасли России

0 0

Вице-премьер РФ рассказал об ориентации на Восток, а не Европу.

В России происходит глобальная диверсификация газовой отрасли, а вектором ее развития является ориентация поставок природного газа на Восток. Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24", записанного на полях Российской энергетической недели. Чиновник заметил, что европейский регион лишился надежного поставщика дешевогоприродного  газа в лице России, в результате чего испытывает дефицит этого вида топлива. Миру еще предстоит оценить последствия такой трансформации.

Со своей стороны мы понимаем, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет рост потребления энергетических ресурсов - не только нефти, но и газа. Газ - это дешевый энергетический ресурс, который активно используется и в будущем будет увеличивать свою долю в энергетическом балансе. 

Алексвандр Новак, вице-премьер РФ

Новак считает прогнозирование цен на нефть неблагодарным делом.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: азиатско-тихоокеанский регион, александр новак, газ, европа
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии