Новак считает прогнозирование цен на нефть неблагодарным делом

Вице-премьер РФ не стал давать конкретные значения по стоимости ресурсов.

Москва считает прогнозирование цен на нефть неблагодарным делом. Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24", записанного на полях Российской энергетической недели.

Мы обычно не говорим конкретных цифр, потому что это дело неблагодарное. Есть понимание того, что наша задача не в установлении конкретных цифр, а в балансе и долгосрочном понимании того, как будет развиваться рынок. Рынок сам определяет цены. Александр Новак, вице-премьер РФ

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман согласился с российским коллегой. Он заметил, что ОПЕк плюс не являются волшебниками, поэтому странам сложно прогнозировать то, что будет даже завтра на мировом энергетическом рынке, не говоря уже о следующих полгода или годе. Фундаментальной задачей остается стабильность и устойчивость на рынке.

Новак: Россия исполняет обязательства по добыче нефти.

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