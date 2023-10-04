Новак: Россия исполняет обязательства по добыче нефти

Вице-премьер РФ рассказал о проведенной встрече по сделке ОПЕК плюс.

Россия и Саудовская Аравия исполняют свои обстоятельства по добыче нефти в полном объеме, поэтому глобальный энергетический рынок сбалансирован. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал российский вице-преьмер Александр Новак. Эксперт уточнил, что иностранные партнеры дополнительно снизили собственную добычу ресурсов в рамках добровольных обязательств. Москва сократила показатели сначала на 500 тысяч, после - еще на 300. Речь идет о поставках энергоресурсов на экспорт.

Те договоренности, которые были достигнуты о дополнительном сокращении в объеме 1,7 миллиона баррелей в сутки добровольно странами-участницами соглашения, исполняются в полном объеме. Такие совместные действия привели к тому, что рынок сбалансирован. Александр Новак, вице-премьер РФ

Новак: снижение цен на бирже привело к падению стоимости топлива в мелком опте.

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