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Новак: снижение цен на бирже привело к падению стоимости топлива в мелком опте

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Вице-премьер РФ рассказал об экстраординарных мерах, которые предпринял кабмин страны.

Предпринятые российским правительством меры привели к падению стоимости топлива в оптовом сегменте от 16 до 20%, что уже отразилось на мелком опте. В свою очередь эта ситуация позитивно сказалась на ценах на бензин и дизель для отечественных представителей сельскохозяйственной отрасли. Такое мнение высказал вице-премьер страны Александр Новак. Фрагмент его комментария для телевизионной программы "Москва. Кремль. Путин" опубликовал в собственном Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

 считаю, такого никогда не было, чтобы запрещали экспорт нефтепродуктов из России в полном объеме. И эта мера направлена, прежде всего, на стабилизацию внутреннего рынка, на стабилизацию цен. Мы видим положительный эффект от этой меры.

Александр Новак, вице-премьер РФ

Санкт-Петербургская биржа отстранила от торгов трёх топливных трейдеров.

Фото и видео: Telegram / Зарубин

Теги: александр новак, бензин, биржа, диель, топливо, эмбарго
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Notboaft Pleatuek
Сегодня 13:40

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