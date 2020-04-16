Новак: снижение цен на бирже привело к падению стоимости топлива в мелком опте

Вице-премьер РФ рассказал об экстраординарных мерах, которые предпринял кабмин страны.

Предпринятые российским правительством меры привели к падению стоимости топлива в оптовом сегменте от 16 до 20%, что уже отразилось на мелком опте. В свою очередь эта ситуация позитивно сказалась на ценах на бензин и дизель для отечественных представителей сельскохозяйственной отрасли. Такое мнение высказал вице-премьер страны Александр Новак. Фрагмент его комментария для телевизионной программы "Москва. Кремль. Путин" опубликовал в собственном Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

считаю, такого никогда не было, чтобы запрещали экспорт нефтепродуктов из России в полном объеме. И эта мера направлена, прежде всего, на стабилизацию внутреннего рынка, на стабилизацию цен. Мы видим положительный эффект от этой меры. Александр Новак, вице-премьер РФ

Санкт-Петербургская биржа отстранила от торгов трёх топливных трейдеров.

Фото и видео: Telegram / Зарубин