Санкт-Петербургская биржа отстранила от торгов трёх топливных трейдеров

Так, ограничения коснутся ООО "НПО" и ООО "ТК ЮгНефтеПродукт" в период со 2 по 13 октября и АО "Солид - товарные рынки" с 21 сентября по 4 октября.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа отстранила трёх частных топливных трейдеров от операций с нефтепродуктами. Об отстранении двух последних из них площадка сообщила в четверг, 28 сентября.

Так, ограничения коснутся ООО "НПО" и ООО "ТК ЮгНефтеПродукт" в период со 2 по 13 октября и АО "Солид - товарные рынки" с 21 сентября по 4 октября.

Напомним, что 27 сентября вице-премьер РФ Александр Новак отметил в своём докладе президенту Владимиру Путину, что в стране возросли нормативы продаж бензина и дизтоплива на бирже для стабилизации рынка топлива. От торгов отстранены трейдеры, уличённые в недобросовестных практиках.

Фото: Pxhere