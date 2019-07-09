В Петербург для обсуждения газового хаба приедет делегация из Турции

Речь идет о взаимодействии "Газпрома" и компания Botas.

Турецкая делегация посетит Петербург для обсуждения газового хаба. Об этом рассказал вице-премьер России Александр Новак, пишет издание "РИА Новости".

Речь идет о взаимодействии "Газпрома" и компания Botas.

Сейчас на согласовании находится "дорожная карта". Турецкая делегация планирует прибыть в Петербург, чтобы ознакомиться с наработками. Я уверен, что в ближайшее время будут достигнуты договоренности о практической реализации проекта. Александр Новак, вице-премьер России

Отметим, что впервые о газовом турецком хабе заговорили в октябре прошлого года, через две недели после теракта на "Северных потоках". Президент РФ Владимир Путин предложил переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По словам главы государства, именно в Турции получится создать газовый хаб, который может стать площадкой для поставок в другие страны.

Ранее мы сообщали о том, что "Газпром" приобрел участок на намыве Васильевского острова у турецкой компании Renaissance Development. Территорию задействуют для проекта строительства объектов социальной инфраструктуры.

Фото: пресс-служба Группы "Россети"