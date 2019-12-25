"Газпром" выкупил участок на намыве Васильевского острова у турецкой компании

Предполагается, что территорию задействуют для проекта строительства объектов социальной инфраструктуры.

Фонд поддержки социальных инициатив "Газрпома" выкупил участок площадью около 9,3 га на намыве Васильевского острова в Петербурге у турецкого Renaissance Development. Об этом сообщает издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на данные ЕГРН.

Предполагается, что территорию задействуют для проекта строительства объектов социальной инфраструктуры. Участок арендован ООО "Газпром развитие социальной инфраструктуры", которая занимается строительством школ, детских садиков, спортивных комплексов и стадионов. Девелопер из Турции выкупил около 44 га земли у компании "Тера Нова" и планировал построить на участке ТЦ, а также примерно 800 тыс. кв. м жилья и торгово-офисной недвижимости. В 2017 году намерения так и не воплотились в жизнь, а 34 га продали "Группе ЛСР".

Добавим, что Renaissance Development продолжает управлять 740 тыс. кв. м офисных и торговых объектов в РФ: в том числе, речь идёт о девяти бизнес-центрах на территории Северной столицы.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)