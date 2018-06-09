Гостиницу и жилые апартаменты возведут на месте авторынка в Купчино

Территорию на улице Фучика, о которой идёт речь, сейчас занимает авторынок.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Северной столицы рассматривает возможность выдать разрешение на использование участка на юге города под строительство жилого комплекса и гостиницы. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Территорию на улице Фучика, о которой идёт речь, сейчас занимает авторынок. Он относится к зоне общественно-деловой застройки, поэтому требуется разрешение на многоэтажную жилую застройку.

Кроме того, у земельного участка находится многоярусный паркинг почти на 160 машино-мест. В плах инвестора также возведение двух детских садов.

Ранее стали известны сроки проведения первого матча на "СКА Арене".

Фото: Piter.TV