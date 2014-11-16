Новак выразил заинтересованность в покупке электромобиля

Вице-премьер РФ оценил конкурентоспособность такого вида транспорта.

Российский вице-премьер Александр Новак сообщил о том, что лично заинтересован в приобретении электромобиля, хотя еще пару лет назад об этом не задумывался. Такое заявление чиновник сделал в ходе выступления на просветительском марафоне всероссийского общества "Знание", организованной на выставке-форуме "Россия" в Москве. Чиновник заметил, что в стране уже сейчас есть порядка 2,5 тысячи зарядок для электромобилей. В ближайшее время этот показатель увеличится до отметки в 30 тысяч.

Если еще год-два назад это не интересовало особо... появилась зарядная инфраструктура, она расширяется. Есть программа, которая реализуется правительством РФ по развитию зарядной инфраструктуры. Александр Новак, зампред кабмина РФ

Александр Новак добавил, что эффективность электромобилей продолжает увеличиваться, поэтому их приобретение уже становится интересной темой для потребителей. Чиновник уверен, что обычные потребители пересядут на такой вид транспорта, как только почувствуют конкурентность.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"