СМИ сообщили о двух раненых.

В Киеве произошла стрельба. Об этом рассказали журналисты местного телеканала "Украина 24". Известно, что преступление совершено на территории Голосеевского района столицы. Правоохранительные органы подтвердили информацию о том, что из-за действий злоумышленника было ранено двое полицейских.

В настоящее время оперативники работают в рамках специальной операции "Гром". Подозреваемый заперся в квартире жилого здания. Сейчас территория около дома с преступником ограждена силовыми структурами. К месту стрельбы стягиваются силы полиции. Частично затруднено движение транспортных средств по ближайшей проезжей части.

Зеленский сообщил, что от встречи с Байденом ждет "конкретики и понимания".

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