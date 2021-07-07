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В Киеве произошла стрельба

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СМИ сообщили о двух раненых.

В Киеве произошла стрельба. Об этом рассказали журналисты местного телеканала "Украина 24". Известно, что преступление совершено на территории Голосеевского района столицы. Правоохранительные органы подтвердили информацию о том, что из-за действий злоумышленника было ранено двое полицейских.

В настоящее время оперативники работают в рамках специальной операции "Гром". Подозреваемый заперся в квартире жилого здания.  Сейчас территория около дома с преступником ограждена силовыми структурами. К месту стрельбы стягиваются силы полиции. Частично затруднено движение транспортных средств по ближайшей проезжей части.

Зеленский сообщил, что от встречи с Байденом ждет "конкретики и понимания".

Фото: Pixabay.com

Теги: киев, стрельба
Категории: События на Украине, Мировые новости, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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