Представители бизнеса митингуют около здания кабинета министров.

В Киеве проходят протесты с требованием разрешить работу ресторанов. Об этом сообщили журналисты из "Левого берега". По данным издания, активисты собрались около здания кабинета министров Украины. В акции участвуют представители ресторанной ассоциации страны.

"Левый берег" отметил, что у собравшихся с собой плакаты с лозунгами "Мы безопасней, чем метро и маршрутки", "Нас миллион, дайте работать!" и другими. Украины принесли с собой кастрюли с крышками, ложки и черпаки, чтобы греметь ими перед чиновниками.

В издании "Суспільне" рассказали, что митинг собрал около 200 человек.

Шварценеггер записал поздравление на украинском языке в честь Дня Киева.

Видео: Youtube/ Pavlovsky News