Ролик опубликовал мэр Киева Виталий Кличко.

Арнольд Шварценеггер записал поздравление на украинском языке в честь Дня Киева. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале мэра столицы Украины Виталия Кличко. Чиновник подписал пост словами о том, что опубликованное видео "о любви каждого киевлянина к своему родному городу".

Ведь каждого из нас связывает с Киевом что-то свое особенное. Киев — это город, который знают и любят во всем мире. Киев — это каждый из нас! Мы любим тебя, Киев! Виталий Кличко, мэр Киева

На видео 72-летний бывший губернатор Калифорнии попытался на украинском языке сказать фразу "Как не любить тебя, Киев мой". Это предложение из одноименной песни. Также в кадре показаны виды столицы Украины и местных жителей, которые исполняют композицию в честь Дня города.

Напомним, что в 2020 году Киеву исполняется 1538 лет.

В Киеве частично ослабят карантин.

Видео: Youtube/ Віталій Кличко