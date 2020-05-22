Виталий Кличко рассказал о вхождении города во второй этап снятия ограничений.

В Киеве частично ослабят карантин. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко. Чиновник заметил, что на данный момент эпидемиологическая ситуация не отвечает всем критериям для того, чтобы ослаблять введенные ранее ограничения. Однако власти решили на это пойти.

Сегодня министерство здравоохранения заявило, что Киев и еще 11 регионов не соответствуют критериям ослабления второго этапа ограничений Виталий Кличко, мэр Киева

С 22 мая в Киеве начинается второй из пяти этапов выхода из карантина. ранее ограничения были введены из-за пандемии коронавируса. С пятницы в столице Украины возобновляется движение общественного транспорта, восстанавливают работу гостиницы, небольшие торговые центры и детские сады. Послабления коснутся отраслей, необходимых городу и бизнес-индустрии. С 25 мая чиновники запускают движение метрополитена.

В Киевской области карантин пока что смягчать на будут. В регионе количество случаев инфицирования на каждые 100 тысяч человек превышает допустимую норму. Показатель должен составлять 12 зараженных, а в Киеве сейчас - 15 пациентов с COVID-19 на 100 тысяч населения.

На Кубани продлевают карантин до 6 июня.

Видео: Youtube/ 5 канал