Аэропорты начнут работать не раньше 15 июня.

На Украине продлили карантин до 22 июня. Такое решение приняло правительство страны.

Также решено со 22 мая перейти ко второму этапу снятия ограничений. С этой даты возобновится работа общественного и пригородного транспорта. Смогут начать работать гостиницы — кроме ресторанов и бассейнов на их территории. Разрешены спортивные мероприятия — но без зрителей.

При этом работа метро и детских садов отсрочена до 25 мая. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, межрегиональные перевозки будут по-прежнему запрещены. Он заверил, что к этому вопросу правительство вернётся в начале июня.

Шмыгаль отметил, что аэропорты начнут работать не раньше 15 июня.

Ранее на Украине потребовали 200 миллиардов долларов от НАТО.

Видео: YouTube / Сніданок з 1+1