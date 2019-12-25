На Кубани продлевают карантин до 6 июня

Запрет на массовые мероприятия также продлён до 6 июня.

В Краснодарском крае продлевают карантин до 6 июня. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на совещании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Глава региона отметил, что решение принято в соответствии с эпидемилогической ситуацией в крае. Он подчеркнул, что с данной мерой согласились специалисты Роспотребнадзора, врачи, краевой Минздрав, а также главы муниципалитетов.

Отмечается, что до 6 июня между регионами по-прежнему можно передвигаться только по красным пропускам. На Кубань запрещён въезд жителей из других субъектов — исключение сделано для транзитного транспорта. Также продолжат работать обсерваторы.

Запрет на массовые мероприятия также продлён до 6 июня. Торговые центры, заведения общественного питания, пляжи и многие предприятия работать не могут. Открыться разрешили парикмахерским и салонам красоты, автосалонам и мойкам, магазинам стройматериалов и непродовольственным магазинам, размер которых не превышает 400 квадратных метров.

При этом зелёные и жёлтые пропуска для передвижения внутри муниципалитетов больше требуются.

Ранее в Свердловской области COVID-19 выявили ещё у 174 человек.