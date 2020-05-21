За сутки выздоровело 86 человек.

В Свердловской области COVID-19 выявили ещё у 174 человек. Об этом сообщили в федеральном информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Теперь в регионе новая коронавирусная инфекция подтверждена у 3 308 жителей в 30 муниципалитетах. Среди новых случаев выявлен один человек оказался приезжим из другого субъекта. COVID-19 также подтверждён у семи человек, находящихся в обсерваторе — они вернулись из-за рубежа.

11 человек находятся в тяжёлом состоянии, 103 инфицированных в состоянии средней тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

За сутки выздоровело 86 человек. За всё время в Свердловской области от коронавируса излечились 976 человек.

Ранее в России было зафиксировано 8 849 новых случаев заражения коронавирусом.

Видео: ВК/Свердловская область