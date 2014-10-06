Вакцинация на Украине не будет обязательной.

В Киеве проходит митинг противников вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили местные журналисты. По информации от СМИ, активисты выступают против принудительной прививки для профилактики коронавируса. Демонстрация проводится около офиса президента Владимира Зеленского. Ранее политик одобрил национальный план, который предусматривает вакцинацию большинства взрослого населения страны до конца текущего года. При этом вакцины будут ставиться добровольно.

На данный момент в центре столицы собрались несколько десятков человек. Участники митинга не комментируют, почему решили, что вакцинация станет обязательной. Они держат в руках плакаты с лозунгами "Нет исследованиям над людьми", "Нет медицинской диктатуре".

Правоохранительные органы уточнили, что все участники акции не соблюдают социальную дистанцию и отказываются от ношения медицинской маски. на нарушителей будут составлены административные протоколы.

Украинские военнослужащие открыли огонь в поезде из табельного оружия.

Видео: Telegram / РИА Новости