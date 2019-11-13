К Верховной раде местные жители принесли гроб с мертвой свиньей.

В Киеве проходит акция против снятия запрета на продажу земли. Аграрные активисты принесли под здание Верховной Рады в гробу свинью. Они торжественно и "символично" хоронят животное под окнами рабочих мест депутатов. К месту подогнали несколько тракторов, люди держат плакаты с требованиями. Они хотят, чтобы власти отменили "распродажу украинской земли".

Акция протеста продолжается уже вторые сутки. Однако в среду парламентарии начали рассматривать законопроект о возможной продаже государственной территории. Если инициативу одобрят, то мораторий на реализацию земли сельскохозяйственного назначения будет снят. Сейчас же запрет действует до 2024 года. Он подразумевает, что иностранцы не могут купить территорию. Исключение есть только для фирм, которые зарегистрированы на Украине и уже арендуют землю. таким предприятиям можно покупать участки на равных условиях с местным бизнесом.

На данный момент митинг проходит спокойно. В центре столицы усилены меры безопасности и патрулирование полицией.

Ранее Piter.tv писал о том, что в МИДе России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу.

Фото: Лента.ру

Видео: YouTube/СБУ - Спілка Блогерів України