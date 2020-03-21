В Киеве останавливаются все пассажирские перевозки

Об этом заявил глава МВД страны.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook объявил о закрытии пассажирских перевозок в Киеве. Это проводится в рамках ужесточения карантинных мер из-за коронавируса COVID-19.

Как уточнил министр на своей странице в Facebook, это произойдет с воскресенья, 22 марта. Данная мера не затронет сотрудников экстренных служб, магазинов с продовольствием и аптек.

Ранее мы сообщали о том, что на Украине заявили о вероятной гибели страны из-за "вируса ненависти". Об этом заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман журналистам телеканала "112 Украина".