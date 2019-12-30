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В Киеве обвинили Москву в краже истории

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Об этом в своей статье заявил замглавы МИД Украины Василий Боднар.

В статье для интернет-издания "Зеркало недели" замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар призвал Польшу объединиться в борьбе с Москвой. Дипломат сделал ряд заявлений в материале – в частности, он обвинил Россию не только в "краже территорий", но и "краже чужой истории", "как, например, историю Украины-Руси".

О каком именно территориальном образовании идет речь, Боднар не уточняет. 

Ранее мы сообщали о том, что Качиньский заявил об ответственности РФ в выплате Польше репараций.

Видео: YouTube / C.C.O.N

Теги: киев, россия, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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