В Киеве обвинили Москву в краже истории

В статье для интернет-издания "Зеркало недели" замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар призвал Польшу объединиться в борьбе с Москвой. Дипломат сделал ряд заявлений в материале – в частности, он обвинил Россию не только в "краже территорий", но и "краже чужой истории", "как, например, историю Украины-Руси".
О каком именно территориальном образовании идет речь, Боднар не уточняет.
Ранее мы сообщали о том, что Качиньский заявил об ответственности РФ в выплате Польше репараций.
Видео: YouTube / C.C.O.N
Обсуждение ( 0 )