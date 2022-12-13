Юрий Сак рассказал о человеческом ресурсе киевского режима в зоне проведения боевых действий.

Украинские власти не исключают, что мобилизуют в Вооруженные силы страны еще больше людей. Соответствующее заявление в эфире информационного агентства сделал советник украинского министра обороны Юрий Сак. Таким образом иностранный специалист ответил на вопрос ведущего о том, достаточным ли количеством людей на боевых действиях киевский режим обладает на текущий момент. В частности, речь идет о пехотинцах.

У нас есть достаточные резервы... И конечно, если есть необходимость, мы мобилизуем еще людей. Юрий Сак, советник главы Минобороны Украины

Напомним, что украинские СМИ ранее неоднократно сообщали об облавах на призывников, которые находятся на территории страны. В частности, военнослужащие используют машины скорой помощи для отправки мобилизованных граждан в пункты сбора. Происходит раздача повесток украинцам сотрудниками коммунальных служб.

В Минобороны заявили, что ВСУ применяли термические боеприпасы.

Фото и видео: www.bloomberg.com