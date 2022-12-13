В Киеве не исключили, что мобилизуют еще больше людей

Украинские власти не исключают, что мобилизуют в Вооруженные силы страны еще больше людей. Соответствующее заявление в эфире информационного агентства сделал советник украинского министра обороны Юрий Сак. Таким образом иностранный специалист ответил на вопрос ведущего о том, достаточным ли количеством людей на боевых действиях киевский режим обладает на текущий момент. В частности, речь идет о пехотинцах.
У нас есть достаточные резервы... И конечно, если есть необходимость, мы мобилизуем еще людей.
Юрий Сак, советник главы Минобороны Украины
Напомним, что украинские СМИ ранее неоднократно сообщали об облавах на призывников, которые находятся на территории страны. В частности, военнослужащие используют машины скорой помощи для отправки мобилизованных граждан в пункты сбора. Происходит раздача повесток украинцам сотрудниками коммунальных служб.
В Минобороны заявили, что ВСУ применяли термические боеприпасы.
Фото и видео: www.bloomberg.com
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