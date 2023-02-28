В Минобороны заявили, что ВСУ применяли термические боеприпасы

Игорь Кириллов заявил, что в этой незаконной деятельности принимает участие Чехия.

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что Вооруженные силы Украины применяли термические боеприпасы в ходе военных действий в регионе конфликта. Соответствующее заявление в рамках брифинга с журналистами сделал руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Эксперт отметил, что боевые припасы, которые киевский режим использовал в отношении российских военных, была произведена на чешском предприятии.

Широко известна представленная на слайде информация о применении против российских войск самодельных боеприпасов с помощью БПЛА. Проведенные исследования доказали, что это боеприпасы термического действия, которые содержали горючие окислители и добавки, часть которых произведены в Чехии. Игорь Кириллов, начальник РХБЗ

Эксперт напомнил общественности о том, что развернутые в районе проведения специальной военной операции российские стационарные и подвижные комплексы контроля РХБ-обстановки позволили аналитикам своевременно выявить химические угрозы, а также оперативно реагировать на них. Химические лаборатории от Минобороны РФ позволяют достоверно определить не только тип использованного противниками химиката, но также и страну – производителя.

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Фото и видео: Минобороны России