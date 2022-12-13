Минобороны: США попытаются провести провокации на Украине с психотропным веществом Би-Зет

Игорь Кириллов рассказал о поставках токсичных химикатов на Украину со стороны Вашингтона.

В российском министерстве по обороне говорят о попытке американских властей провести масштабные провокации на Украине с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет. Соответствующей информацией с журналистами в ходе выступления на брифинге сделал руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. Начальник РХБЗ пояснил, что данное опасное вещество активно применялось Вашингтоном во время вьетнамской войны.

Факты одновременной поставки токсичных химикатов и средств защиты от них свидетельствуют о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет в ходе конфликта. Игорь Кириллов, глава РХБЗ

Эксперт пояснил журналистам, что в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО) вещество Би-Зет является контролируемым химикатом, а также входит во второй список тех веществ, применение которых запрещено статьей 1 КЗХО. При использовании Би-Зета с человеком может произойти острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти. При этом Би-Зет остается табельным отравляющим веществом армии США. Подобные вещества применялись Вашингтоном и их международными союзниками во время военных конфликтов на территории Ирака, Сирии и Афганистана.

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Фото и видео: Минобороны России