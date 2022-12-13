Минобороны РФ: мобильная группа разведподразделения ВДВ уничтожила опорный пункт ВСУ

После обнаружения цели десантники совершили пуск ракеты из ПТРК "Фагот", а также провели интенсивный огонь из гранатомета АГС-17 "Пламя".

Мобильная группа разведподразделения ВДВ уничтожила опорный пункт украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованном видео группа десантников выдвигается в районе ведения разведки на бронеавтомобилях "Тигр". Военнослужащие приступают к разведке с помощью беспилотников, чтобы обнаружить взводный опорный пункт ВСУ.

После обнаружения цели десантники совершили пуск ракеты из ПТРК "Фагот", а также провели интенсивный огонь из гранатомета АГС-17 "Пламя". В результате выполненных действий были вскрыты все огневые средства на опорном пункте ВСУ. Бронегруппа в составе трех единиц БМД-2К-АУ, усиленная танком Т-72Б3, завершила разгром противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили пять украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России